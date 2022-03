Coupe Davis : Yannick Noah revient diriger l'équipe de France

L'ancien tennisman a été nommé officiellement capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis lundi, a annoncé la Fédération française de tennis.

Après sa carrière de joueur, Yannick Noah est devenu entraîneur, tout en entamant une carrière de chanteur. AFP/Lionel Bonaventure

«Sur proposition du président de la Fédération française de tennis, Jean Gachassin, et du directeur technique national, Arnaud Di Pasquale, le bureau fédéral de la FFT a nommé ce jour Yannick Noah capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis pour la campagne 2016», a expliqué la Fédération française de tennis (FFT). L'arrivée du capitaine vainqueur des campagnes de 1991 et 1996 n'était plus un secret pour personne depuis l'éviction brutale la semaine dernière d'Arnaud Clément, qui aura vécu trois campagnes à la tête de la France (2013, 2014, 2015).

Depuis 2001, date de sa dernière victoire, la France a connu trois finales, perdues en 2002 contre la Russie de Marat Safin, en 2010 face à la Serbie de Novak Djokovic et en 2014 contre la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka. Les dirigeants du tennis français ont décidé de rappeler Noah, qui avait manifesté son souhait de reprendre les rênes de l'équipe de France il y a un peu plus d'un an à l'issue de la défaite contre les Helvètes. L'élimination cette année, en quarts de finale en juillet en Grande-Bretagne, a précipité la fin de son mandat, un an avant son terme.

Dernier Tricolore (homme) à avoir remporté Roland-Garros en 1983, Noah, âgé de 55 ans, avait relancé la machine en Coupe Davis en sublimant ses amis Guy Forget et Henri Leconte en finale de l'édition 1991 contre les États-Unis. Cela faisait 59 ans que la France n'avait plus remis la main sur le trophée... Considéré comme un formidable meneur d'hommes, capable de transcender les joueurs par ses paroles et son charisme, il avait guidé les Bleus vers un autre Saladier d'argent en 1996. Chez les filles aussi la méthode Noah a payé puisqu'il a mené en 1997 Mary Pierce, Nathalie Tauziat et consorts à la victoire en Fed Cup, alors une première pour la France.