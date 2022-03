Selon des analyses : Yasser Arafat empoisonné au polonium?

Le dirigeant palestinien, décédé en 2004, aurait été empoisonné au polonium selon les conclusions d'analyses citées dans un documentaire diffusé mardi par «Al-Jazira».

«La conclusion, c'est que nous avons trouvé (un niveau) significatif de polonium dans ces échantillons», a déclaré François Bochud, directeur de l'Institut de radiophysique du CHUV dans un documentaire diffusé mardi par Al-Jazira et réalisée après neuf mois d'enquête, selon la chaîne qatariote. Les échantillons sont constitués de cheveux, brosses à dents, traces d'urine relevées sur des sous-vêtements, et une tâche de sang sur un bonnet médical. «Nous avons trouvé qu'il y avait une concentration de polonium plus élevée que prévu», a encore dit M. Bochud.