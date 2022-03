Israël : Yeruham, future «capitale» du cannabis médical?

Petite ville perdue entre les dunes de l'immense désert israélien du Néguev, Yeruham est le premier incubateur technologique de cannabis médical d'Israël.

«Nous avons décidé de faire du cannabis médical le cœur de notre activité, ici, à Yeruham, une des villes les plus périphériques d'Israël, une ville oubliée», confie le fondateur de Canneguev, Ziv Bet Or, dans le laboratoire de l'incubateur qui héberge quatre startups.

Premier importateur mondial

En octobre, le Parlement a approuvé en lecture préliminaire un projet de loi visant à assouplir l'industrie du cannabis, pour en faciliter l'accès et favoriser l'essor d'un marché florissant qui attire de plus en plus d'entrepreneurs en Israël parmi lesquels des figures politiques comme les ex-Premiers ministres Ehud Olmert, conseiller spécial de la firme Univo, et Ehud Barak, président de la société InterCure.