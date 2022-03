«Yoann va voir son espace s'agrandir»

Patrice Pellerin entame un nouveau cycle de «L'Épervier». Yoann de Kermeur est missionné par le roi de France.

L'essentiel: Ce tome 7 de «L'Épervier» débute un nouveau cycle. Qu'en est-il de cette mission?

Patrice Pellerin: Yoann de Kermeur se retrouve dans un nouveau contexte, à la Cour du roi de France. Et c'est le roi en personne qui le charge de cette mission périlleuse qui va l'entraîner des antichambres dorées de Versailles aux étendues glacées du Québec. Du coup, son espace s'agrandit en même temps qu'il prend de l'importance.

Savez-vous ce qu'il va advenir de votre corsaire?

Ce nouveau cycle pourrait comprendre cinq à six albums, je ne sais pas encore très bien. Comme je ne sais pas encore exactement tout ce qui va pouvoir lui arriver en cours de route ou en cours de mer. De part et d'autre de l'Atlantique, il va se retrouver pris dans une véritable course contre la montre et les éléments, sans parler des ennemis qui l'attendent ici ou là.

Versailles, le Québec, cela vous oblige à beaucoup de travail?

Oui, car même si l'histoire et les personnages sont inventés, le contexte historique est réel. Cela implique de ma part des recherches rigoureuses pour que chaque détail historique soit exact. Pour Versailles, je suis allé sur place, en repérage, pour rendre les lieux comme ils étaient.

Qu'y a-t-il de vous dans ce personnage de corsaire?

Mon goût pour la mer, même si je ne navigue pas, et pour les grands espaces. Comme Yoann, je fuis le plus possible les situations conventionnelles. De toute façon, il y a de moi dans chacun de mes personnages, y compris ceux qui sont féminins.

Le tome 7 paraît alors que vous êtes déjà plus loin dans la série...

Oui, je suis en plein dans le tome 8. Et je profite de mes déplacements en train, en période de promo, pour avancer sur le scénario. En train, je rêvasse, je trouve des idées et je crée des scènes. Je dégrossis le travail avant de le reprendre chez moi. Les trois quarts du scénario sont écrits. D'ici un bon mois, je pourrai me mettre au dessin. L'album sortira dans quinze mois.