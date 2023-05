Ministre sportif: Yoga et course à pied, la routine sportive du ministre Franz Fayot

LUXEMBOURG – Malgré son emploi du temps, le ministre de l’Économie et de la Coopération et de l'Action humanitaire fait tout pour rester en forme.

Ministre sportif : Yoga et course à pied, la routine sportive de Franz Fayot

Franz Fayot pratique la course à pied depuis de nombreuses années. Instagram/Franz Fayot

Du yoga tous les matins, une paire de running toujours à proximité et du basketball avec son plus jeune fils: voici comment le ministre de l'Économie et de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, garde le contact avec l'activité physique, qu'il a toujours pratiquée depuis tout jeune.

«C'est une question d'équilibre. J'ai besoin de ça pour me sentir bien dans ma peau et pour décompresser, surtout quand on fait un travail stressant» sourit l'homme de 51 ans. Escrime, kendo, aïkido, tennis, tennis de table, basketball, natation, course à pied...

La liste des disciplines auxquelles s'est déjà adonné l'avocat de formation est longue. Et c'est dans la dernière citée qu'il s'illustre le plus souvent. Il n'est pas rare de le croiser, dossard épinglé sur le maillot, sur la ligne de départ d'une course populaire. Les 13 km du DKV Ubran Trail était la dernière en date. Une course sur laquelle il s'est aligné, pour le fun, sans la pression du chrono, aux côtés de ses collègues du gouvernement Paulette Lenert et Taina Bofferding.

Le DKV Urban Trail, ça décoiffe.

Car s'il admet avoir réduit son volume d'entraînement au cours des derniers mois, l'homme politique dispose d'un record personnel très honorable sur le marathon puisqu'il a déjà bouclé la distance mythique sous la barre des quatre heures à deux reprises.

Malgré un emploi du temps bien rempli, le membre du LSAP réussit aussi à se dégager du temps pour une séance de yoga, discipline qu'il a découverte il y a quelques années grâce à son épouse. «Cela a été une révélation. Cela m'aide à rester zen, à me concentrer et à relativiser. Sans ça, je ne suis pas opérationnel» conclut celui qui emporte son tapis aux quatre coins du monde.

