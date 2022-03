«Youpi!» à Wall Street

La Bourse de New York a terminé en forte hausse mardi, dopée par l'action de la Réserve fédérale qui a réduit son taux directeur pratiquement à zéro, pour la première fois de son histoire.

Le Dow Jones a gagné 4,20% et le Nasdaq 5,41%. Selon des chiffres définitifs de clôture, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a engrangé 359,61 points, à 8.924,14 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, 81,55 points, à 1.589,89 points.

«Il n'y a pas de feuille de route ou d'instructions définies pour faire face à la crise financière. On doit improviser au fur et à mesure. Cela exige que les autorités soit à la fois fermes et compréhensives, et c'est le cas ici», a ajouté l'analyste.