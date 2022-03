Vidéo en ligne : YouTube nous épargnera les mises à jour Flash

La plateforme de Google a annoncé l'abandon de la technologie d'Adobe. Elle diffusera désormais par défaut ses vidéos en HTML5.

Cette décision est le fruit d'un travail qui remonte à plus de quatre ans, lorsque Google avait commencé à tester sa balise vidéo en HTML5 afin d'adopter un jour ce standard ouvert par défaut sur sa plateforme. Au départ cette technologie n'offrait pas de performances optimales. Google explique qu'elle ne supportait pas encore l'Adaptative Bitrate (ABR), une technique de streaming qui permet de réduire la mise en mémoire tampon entre 50 et 80% et les arrêts de lecture intempestifs. Ce qui n'est plus le cas. Ce processus adapte la résolution et le débit binaire à la volée en fonction de la connexion réseau.