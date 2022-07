Etats-Unis: YouTube s’attaque à la désinformation sur les avortements

États-Unis : YouTube s’attaque à la désinformation sur les avortements

Le service de vidéos de Google va ajouter les contenus sur l’avortement à ses règlements sur la désinformation médicale, qui interdisent déjà les contenus faux ou trompeurs sur le Covid ou les vaccins. Par exemple, «les affirmations selon lesquelles les avortements sont très risqués ou causent souvent des infertilités ou des cancers», précise le groupe californien. «Nous évaluons nos règles et nos produits en continu, au fur et à mesure que des événements ont lieu dans la vie réelle», a noté la porte-parole.

Protéger les femmes

Depuis que la Cour suprême a dynamité le droit à l’avortement (jusqu’alors en vigueur sur tout le territoire américain depuis 1973), plusieurs États conservateurs ont déjà restreint ou interdit l’accès à l’IVG. Google, Meta (Facebook, Instagram) et d’autres ont été interpellés à plusieurs reprises sur ce sujet par des élus et associations.

Ils appellent les plateformes à protéger les femmes, en s’assurant que les messages et offres d’aide restent bien en ligne, et surtout en ne conservant plus autant de données personnelles, notamment celles qui pourraient les compromettre. Les plateformes craignent en effet que les informations personnelles de femmes qui ont avorté ou d’individus qui les auraient aidées (recherches en ligne, déplacements en Uber, etc.) ne soient retenues contre eux par les procureurs d’États conservateurs ayant interdit l’IVG.