Innovation technologique : YouTube teste les vidéos à angles multiples

La plateforme de Google expérimente une nouvelle fonction qui permet à l'internaute de changer de point de vue durant la lecture d'une vidéo.

Cette expérimentation fait partie des efforts de YouTube de «rendre les vidéos plus immersives et plus interactives», a déclaré un porte-parole au site Techcrunch. «J'aime l'interactivité avec ma communauté en ligne et je pense que c'est une manière créative de donner plus de liberté dans les mains de mes spectateurs. Cela leur offre une expérience de visionnage plus personnalisée», s'est quant à elle réjouie la chanteuse, à propos du multi-angles. Ce dernier tire parti de la technologie HTML5.