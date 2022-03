«Un jour dans la vie» : YouTube veut mettre votre vie sur grand écran

Les réalisateurs Ridley Scott et Kevin Macdonald vont créer le premier documentaire généré par les utilisateurs du site de partage vidéo YouTube.

Le site de partage de vidéos a annoncé sur son blog le lancement d'une «expérience cinématographique inédite». Intitulé «Life in a Day» (Un jour dans la vie), le documentaire co-produit par Ridley Scott (le directeur de «Gladiator», «Blade Runner» et «Robin Hood») et réalisé par l'oscarisé Kevin Macdonald intégrera les séquences vidéos soumises par les utilisateurs de YouTube de part le monde.