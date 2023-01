Jeux vidéo : Un youtubeur remporte sa bataille contre Nintendo

Publié en octobre dernier, ce documentaire présentait un jeu Zelda annulé. Baptisé «The Heroes of Hyrule», le jeu développé par Retro Studios devait être un spin-off tactique de «The Legend of Zelda» pour la console Nintendo DS. La vidéo passait en revue la conception du jeu de 2004 et expliquait pourquoi le studio américain connu pour «Metroid Prime» était intéressé par ce projet, en se basant sur l’interview d’un ancien développeur.