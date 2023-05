Zoo de Beauval: Yuan Meng, premier panda né en France, va partir en Chine

Départ retardé en raison de la pandémie de Covid-19

Yuan Meng aurait initialement dû rejoindre la Chine à l’âge de trois ou quatre ans, mais son séjour avait été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19. Le jeune mâle libérera ainsi de la place pour ses jeunes sœurs, les jumelles Huanlili et Yuandudu, nées le 2 août 2021 et qui pèsent désormais respectivement 63 et 67 kg, selon Beauval.

Son jumeau est mort peu après leur naissance

Le 4 août 2017, la femelle Huan Huan avait mis au monde des jumeaux, rappelle le ZooParc dans un communiqué. Le premier, «fragile», était mort «quelques heures plus tard malgré les soins prodigués». Le second, Yuan Meng, «plus vif et vigoureux», est «aujourd’hui, âgé de 5 ans et 9 mois». Il frôle désormais les 123 kg.