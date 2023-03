Economie mondiale agitée: Yuriko Backes évoque un «secteur bancaire solide» au Luxembourg

Yuriko Backes, la ministre DP des Finances, a réagi lundi aux turpitudes que connaît actuellement le système bancaire dans le monde, après des faillites aux États-Unis et des soubresauts en Suisse. Elle se montre rassurante sur l’éventualité d’une contagion au Grand-Duché: «Le secteur bancaire luxembourgeois est solide et dispose de niveaux de capital et d’actifs liquides élevés».