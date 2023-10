Yuriko Backes, ministre des Finances élue députée

La native de Kobe, au Japon, participait à sa première élection et a obtenu le deuxième meilleur score de la liste DP dans le Centre. «Cette marque de confiance me remplit de joie et me motive à redoubler mes efforts, avec mes collègues», réagit-elle. Elle n’évoque pas de thème de prédilection, mais affirme que son action politique est motivée par «l'envie d'apporter une pierre à l'édifice du développement de notre pays et de dynamiser notre économie».