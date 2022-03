Tueur en France : Yvan Colonna filmé par un codétenu deux mois avant sa mort

BFMTV s'est procuré une vidéo tournée il y a quelques semaines dans la prison d'Arles: le militant indépendantiste y dénonce la «dilution du peuple corse»

«Petit à petit on disparait, on est dilués», confie Yvan Colonna à un codétenu avec lequel il joue aux échecs dans la prison d'Arles dans une vidéo diffusée jeudi en exclusivité sur BFMTV.

Le Corse le plus célèbre de France fait ici référence aux «Français» du continent qui viennent s'installer sur l'île. «La dilution du peuple corse avec les Français qui arrivent», regrette-t-il en affirmant qu'«On va se réveiller, on va se réveiller, ne t'inquiète pas», sourit-il. «Moi j'ai confiance». Et quand son interlocuteur lui demande: «Tu penses qu'un jour elle sera indépendante la Corse?», l'assassin du préfet Claude Érignac répond: «Oui, bien sûr, bien sûr, ça va être indépendant».