Footballeur luxembourgeois : Yvandro Borges signe pro au Borussia Mönchengladbach

Le jeune footballeur de 18 ans originaire du Grand-Duché a signé son premier contrat professionnel avec le club de Bundesliga. La direction sportive des «Fohlen» voit en lui un grand potentiel.

L'international luxembourgeois Yvandro Borges a signé son premier contrat professionnel avec le Borussia Mönchengladbach (Bundesliga). Pour mémoire, le milieu offensif de 18 ans avait été transféré du Racing Luxembourg chez les «Fohlen» («Les Poulains» en allemand) à l'été 2020. Au cours de la saison passée, il a participé à 15 matchs de Bundesliga junior (4 buts), un match de Coupe d'Allemagne (aucun but) et deux matchs de Coupe de la Ligue (2 buts) avec les moins de 19 ans du club allemand.

En parallèle, il a fait ses débuts en équipe nationale en septembre 2021 contre la Serbie (1-4), lors des qualifications pour la Coupe du monde. Auparavant, le milieu de terrain offensif avait déjà disputé un match en U21 (aucun but) et trois matchs juniors (U16, U15/6 buts) sous les couleurs du Luxembourg.

«Yvandro a connu une belle évolution et est devenu chez nous un international, explique le directeur sportif de Gladbach, Roland Virkus, sur le site Internet du club. Il est incroyablement talentueux, rapide et fort en un contre un. Nous voyons encore en lui un grand potentiel de développement et nous sommes donc heureux qu'il nous accompagne dans les années à venir».