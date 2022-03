Style : Yves Saint Laurent ne mourra jamais

2010

résonne comme l’année YSL. Expo, CD, DVD, sa vie n’en finit pas d’inspirer.

«Un jour mon nom en lettres d’or brûlera les lèvres du monde entier». Alain Chamfort chante «Une vie Saint Laurent», album sorti cette semaine, accompagné d’un livre inédit. Et ce n’est pas tout. Un ouvrage de poids regroupant l’intégrale de ses croquis paraîtra début mars.

Si Mondrian fait encore parler de lui, si le smoking rend sexy, si la saharienne est chic, c’est grâce au talent du garçon d’Oran. YSL. Trois lettres sans faux pli. Un parcours sans faux pas. En janvier 2002, il rend les étoffes, lors d’un ultime défilé, quarante ans exactement après le tout premier à son nom. «Je me suis toujours élevé contre les fantasmes de certains, qui satisfont leur ego à travers la mode. J’ai, au contraire, voulu me mettre au service des femmes. C’est-à-dire les servir», déclare-t-il alors. Il est décédé le 2 juin 2008.

Si Stefano Pilati, actuel directeur artistique de la maison Yves Saint Laurent, perpétue son style avec élégance et extravagance (tellement mieux que Tom Ford juste avant lui), personne ne semble pouvoir prendre la relève, au contraire de Saint Laurent lui-même, qui avait succédé à Dior, l’élève dépassant le maître. Sans relève, il reste la rétrospective. Qui, si besoin était, démontre l’avant-gardisme, le perfectionnisme, l’inspiration YSL.

À retrouver à travers exposition et chansons et sur les lieux marquant la vie de l’homme qui a révélé la femme. On vérifiera, oui, que son nom continue de brûler les lèvres.