Révélations : Zac Efron a dû faire un tour en désintox

Au début de l’année, le jeune acteur américain a passé quelque temps dans une clinique spécialisée pour soigner ses problèmes de dépendance à l'alcool.

Il représentait le gendre idéal et était l’homme parfait pour la majorité des adolescentes du monde entier. Mais E! et TMZ viennent de casser la belle image de Zac Efron en révélant ses problèmes d’addiction. Le premier site a révélé que l’acteur de 25 ans avait fait un séjour dans un centre de désintoxication en début d’année pour soigner son alcoolisme.

D’autres gens ont confié à TMZ que Zac avait également consommé de l’ectasy et qu’avec plusieurs amis il aurait pris de la coke dans une chambre d’hôtel de Las Vegas. Le groupe serait parti en vrille et aurait causé pour environ 50 000 dollars (37 430 euros) de dégâts. Aujourd’hui, l’acteur va mieux. Un de ses amis a déclaré à E! qu’il était en bonne santé, heureux et qu’il ne buvait pas. «Il prend le temps de se concentrer sur son travail», a-t-il ajouté.