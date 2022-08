«Il est hypocrite»: Zac Efron critiqué pour son clip avec un ours captif

L’acteur américain Zac Efron a tourné un spot publicitaire avec un ours de 27 ans né en captivité.

Zac Efron, qui joue dans «Firestarter», est au cœur d’une polémique depuis quelques jours. La raison? L’acteur américain a récemment tourné un spot publicitaire afin de sensibiliser et soutenir la préservation des habitats sauvages des grizzlis. Cependant, on y voit la star de 34 ans avec un ours né en captivité. Un acte inapproprié selon Debbie Metzler, directrice de la fondation PETA, association américaine de protection animale.