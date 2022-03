«Zac Efron m’obsède»

«Zac et moi sommes identiques. Il n’a qu’à enfiler une perruque et une robe pour prendre mon apparence. C’est l’un des plus grands mystères de tous les temps», selon Megan Fox.

Megan Fox prétend être l'alter ego féminin de Zac Efron. (dr)

C'est ce qu'a raconté l'actrice de 22 ans, la star de «Transformers», au magazine Page Six.

Megan Fox, qui vient d’être élue la femme la plus sexy par le magazine FMH, aurait-elle des hallucinations? Fiancée à Bryan Austin Green, ex-héros de «Beverly Hills», la bombe a reconnu avoir un gros faible pour Zac.

Son fiancé s’est contenté de répondre par une plaisanterie: «Megan possède toutes les qualités qui feraient d’elle un homme exceptionnel!»