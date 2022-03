Déballage : «Zahia était horrible, hideuse et artificielle»

La jeune femme mettant Benzema hors de cause dans l’affaire Zahia s'appelle Camélia. Elle révèle des détails sur la nuit en question où elle affirme avoir couché avec le footballeur.

Le magazine français «Grazia» a découvert l’identité de la jeune femme qui a récemment assuré que Karim Benzema n’avait pas couché avec Zahia, comme cette dernière l’a prétendu face aux policiers. Ce témoin s’appelle Camélia et est âgé de 24 ans.

Si Zahia n’a pas eu de relation sexuelle en 2008 avec le footballeur français, lors de la nuit du «Gala du football», c’est parce que c’est Camélia qui était dans son lit, selon ses dires. Par contre la prostituée était bien présente à cette soirée et a passé la nuit dans la même suite que Camélia et Benzema.

«Moi je dis: «Oh là, elle fait vraiment, vraiment jeune» – Je lui ai proposé un verre, et puis elle est partie. Ensuite, je suis allée me coucher avec Karim et nous avons passé la nuit ensemble.»