Zayn Malik a dévoilé «Love Like This»

Dans la vidéo, l’artiste qui veut être un bon exemple pour sa fille conduit une moto et vit une histoire d’amour passionnée avec une jeune femme incarnée par l’actrice Grace Dumdaw. La jeune femme de 24 ans a chaleureusement remercié Zayn de lui avoir donné l’opportunité de jouer dans le clip. «La plus grande bénédiction de ma vie. Merci à toute l’équipe d’avoir permis que cela arrive, et merci Zayn d’avoir fait de mes rêves une réalité», a-t-elle écrit sur Instagram.

Dans un communiqué, le Britannique de 30 ans a indiqué que «Love Like This» était une chanson d’été dont il était fier et qu’il avait hâte que le monde entende. «Je travaille sur mon nouvel album qui arrive bientôt et je me réjouis que les gens découvrent la suite», a-t-il ajouté.