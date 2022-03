Chanteur populaire : Zayn Malik aurait eu une liaison avec une masseuse

L'ex-chanteur de One Direction aurait eu une liaison secrète avec une quadragénaire, au moment où il s'était brièvement séparé de Gigi Hadid.

Alors qu'ils se sont rabibochés et filent à nouveau le parfait amour, Zayn Malik et Gigi Hadid risquent de faire la grimace après les révélations croustillantes d'Enrica Petrongani, dans les médias. Cette masseuse italienne de 41 ans affirme avoir eu une liaison avec le chanteur britannique de 25 ans, deux semaines après qu'il avait rompu avec le top américain, en mars 2018.

C'est par l'intermédiaire de l'assistante de Zayn que cette femme l'aurait rencontré dans l'appartement new-yorkais qu'il partageait avec Gigi. «Zayn était très fatigué et dormait dans la chambre... J'y suis allée et lui ai fait un massage. Il a dit qu'il était très fatigué et stressé. Il m'a dit de revenir le lendemain», confie-t-elle au Sun. Le jeune homme lui aurait dit de «se sentir libre et pas nerveuse en sa présence». La quadra avoue avoir été troublée par le physique du bad boy. «Je l'ai trouvé très attirant et il a un superbe corps. Ses tatouages sont très sexy. J'étais choquée de l'intéresser, mais flattée», précise-t-elle. D'autant plus que, selon Enrica, Zayn pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. «Il était avec Gigi qui est incroyablement belle», rappelle-t-elle. Mais Zayn lui aurait dit qu'il adorait «les femmes au gros cul»...