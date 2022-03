Cliché suspect : Zayn Malik et Perrie Edwards sont-ils mariés?

Le couple fiancé en août dernier se serait dit oui lors de la grandiose fête d'anniversaire de la jeune femme.

Zayn Malik et Perrie Edwards se seraient-ils dit «oui»? La rumeur enfle depuis que le jeune chanteur a posté sur Instagram, puis effacé, un cliché énigmatique. On y découvrait la main gauche du chanteur ornée de bagues, dont une à l’annulaire. Il a suffi de ce cliché posté par le membre de One Direction pour mettre ses fans en ébullition.