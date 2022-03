Complètement love : Zayn Malik se fait tatouer le visage de sa copine

Le jeune chanteur de One Direction a maintenant Perrie Edwards dans la peau, littéralement.

Mardi 25, trois membres des One Direction ont passé la soirée chez un tatoueur de Glen Burnie, dans le Maryland. Zayne, Louis et Liam avaient, en effet, décidé d’encrer un peu plus leur peau, raconte TMZ, photos à l’appui.