Guerre en Ukraine - Zelensky a parlé à Bettel: «Je remercie le Luxembourg»

Son intervention par visioconférence au Parlement européen, poing levé et salué par des applaudissements des députés de l'Union a marqué les esprits. Ce mardi, c'est avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel que Volodymyr Zelensky s'est entretenu: «Je lui ai parlé de la situation humanitaire. J'ai remercié le Luxembourg pour les 250 millions d'euros d'aide, ainsi que pour son leadership dans la politique de sanctions et son soutien pour les réfugiés», a détaillé le président après avoir introduit son tweet par un hommage au Grand-Duché: «La grandeur d'un pays est déterminée par ses actions».

À l'occasion de cet échange, le président ukrainien et le Premier ministre DP ont également abordé la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne et «les prochaines étapes» qui l'attendent. L'Union européenne a lancé, lundi, la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie, avait annoncé la présidence française du Conseil de l'UE.