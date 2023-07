Guerre en Ukraine: Zelensky accuse «certains» partenaires occidentaux de traîner des pieds

Des portails d’informations appartenant au groupe médiatique Patriot proche du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, ont été bloqués vendredi par le gendarme russe des télécoms, après une rébellion armée avortée. Plusieurs sites d’actualité politique et économique russe, dont Ria Fan, tous liés au groupe de M. Prigojine, étaient inaccessibles depuis la Russie, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Leurs adresses internet figurent dans le registre «accès restreint» de Roskomnadzor, agence gouvernementale chargée de bloquer les contenus illégaux et extrémistes, mais aussi les médias et autres ressources bannies par les autorités. D’autres médias liés au groupe Patriot, Nevskie Novosti et Ekonomika Segodnia, ont annoncé qu’ils cessaient leurs activités, selon leurs chaînes Telegram respectives.