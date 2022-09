Guerre en Ukraine: Zelensky traite les dirigeants russes de «terroristes» et de «racaille sanguinaire»

Cette annonce intervient après l'organisation de «référendums» d'annexion dans quatre régions d'Ukraine contrôlées en partie par Moscou: Donetsk et Lougansk dans l'est, Kherson et Zaporijjia dans le sud. Ces scrutins sont qualifiés de «simulacres» par Kiev et les Occidentaux, qui ont déjà dit qu'ils ne reconnaîtraient pas l'annexion de ces territoires.