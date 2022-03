Luxembourg : Zemmour dans une école, «cela pose question»

MAMER - La députée Diane Adehm a interpelé le ministre Claude Meisch sur la place de la politique à l'école suite à l'affichage pro-Zemmour dans les couloirs de l'École européenne.

Les révélations de L'essentiel sur les affiches pro-Zemmour collées sans autorisation dans les couloirs de l'École européenne de Mamer, la semaine passée, se sont invitées dans le débat politique luxembourgeois. Mardi, la députée CSV Diane Adehm s'est fendue d'une question orale au ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch à la Chambre des députés. Utilisée comme point de départ, «l'affaire» de l'École européenne suscite un questionnement plus large: la politique peut-elle s'inviter à l'école?

«J'aurais posé la même question si cela avait concerné un autre candidat français ou autre. Mais le fait qu'il s'agisse de M. Zemmour est, en plus, sujet à discussion», a reconnu l'élue auprès de L'essentiel. Le candidat à l'élection présidentielle française Éric Zemmour fait l'objet de vives critiques chez nos voisins en raison de ses discours considérés comme particulièrement véhéments envers l'immigration et l'islam. Le polémiste a déjà été condamné en justice pour ses déclarations et se dit victime de «délit d'opinion».