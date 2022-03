Violent clash : Zemmour traité de «faschiste» chez Ruquier

Un échange des plus véhéments s’est déroulé samedi entre le chroniqueur polémoqie et le journaliste Georges-Marc Benamou sur France 2.

Le journaliste n’a pas apprécié les propos tenus par le chroniqueur de France 2 au sujet d’un passage de son ouvrage. Le ton est très rapidement monté: «Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où des gens malsains diffusent des idées de haine et de discrimination sur des arabes et des noirs délinquants et sur les sept millions d'avortement qui font un génocide, quand on dit ça M. Zemmour, on est à la droite du maréchal Pétain», a-t-il lancé avant de continuer.