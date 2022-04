Big love: Zendaya fait sa déclaration d’amour à Tom Holland

Zendaya et Tom Holland filent le parfait amour. Après s’être rencontrés sur le tournage de «Spider-Man: Homecoming» en 2016, les tourtereaux ont officialisé leur relation en 2021. S’ils restent discrets sur leur vie privée, la star de la série «Euphoria» s’est confiée à Entertainment Tonight, mercredi: «Je pense que c’est bien d’avoir ce genre de support et d’amour autour de soi parce qu’on en a besoin, a-t-elle expliqué au site américain. Ce n’est pas un travail facile, donc c’est bien d’avoir ça pour vous en libérer de temps en temps».

Pour l’anecdote, la productrice de «Spider-Man» avait au départ tout fait pour dissuader les deux stars de se mettre ensemble. «J’ai pris Tom et Zendaya à part, séparément, lorsque nous les avons castés pour la première fois et je leur ai fait la morale», avait expliqué Amy Pascal au New York Times en décembre dernier.