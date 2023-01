Grande première : Zéro braquage de banque au Danemark grâce à la fin du cash

Plus de liquide, plus de hold-up: le Danemark a pour la première fois dans son histoire moderne connu une année sans braquage de banque, s'est félicitée mardi la profession.

En 2000, le relativement paisible Danemark enregistrait encore 221 vols à main armée contre des établissements bancaires, soit environ deux tous les trois jours. Mais avec la disparition progressive du liquide dans la plupart des agences bancaires, on dénombrait moins de dix braquages par an depuis 2017. Et en 2022, aucun hold-up n'a été constaté, du jamais vu selon un historien de la banque.

Origine du «syndrome de Stockholm»

Dans une société scandinave de plus en plus proche du sans liquide, la principale banque danoise, Danske Bank, n'a ainsi plus que deux agences dotées de billets de banque, l'une à Copenhague et l'autre à Aarhus, la deuxième ville du pays, selon Finansforbundet.