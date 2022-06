Coronavirus : Zéro nouveau cas à Shanghai, une première depuis mars

Shanghai n'a annoncé samedi aucun nouveau cas de Covid-19, une première depuis début mars et l'apparition de l'épidémie dans la ville.

«Il n'y a pas eu de cas confirmé de Covid-19 transmis localement et pas de nouvelle infection asymptomatique locale à Shanghai le 24 juin 2022», a annoncé la ville dans un communiqué. La Chine est la dernière grande économie à s'en tenir encore à une stratégie de «zéro Covid» visant à éliminer toute propagation par des dépistages massifs, des confinements ciblés et de longues quarantaines.

Retour à l'école à Pékin

Le bureau des affaires scolaires de la ville a alors annoncé samedi que les élèves de primaire et de collège pourraient retourner en classe lundi. Le personnel scolaire, les élèves et leurs parents doivent cependant présenter un test PCR négatif avant de revenir et sont appelés à «limiter les sorties et éviter les rassemblements», a précisé l'administration sur les réseaux sociaux. Pékin a enregistré deux nouveaux cas locaux samedi.