Solidarité : Zidane & Co rechaussent les crampons pour la bonne cause

L'équipe de France de football championne du monde en 1998 s'est retrouvée pratiquement à l'identique dimanche soir à Nantes pour un match de bienfaisance.

Les 36 700 billets du stade de la Beaujoire ont été vendus et le match contre une sélection européenne, qui débutait à 18h30, se jouait à guichet fermé, devant notamment des habitants des régions touchées par la tempête Xynthia, du 28 février, dans l'ouest de la France. Dès le début de la rencontre, les spectateurs en liesse ont enchaîné les olas à chaque mouvement de l'équipe de France 98, hurlant «Zizou!» à chaque déplacement du numéro dix, Zinedine Zidane. Outre Zidane, Bixente Lizarazu, Christian Karembeu, Lilian Thuram, Fabien Barthez, David Trezeguet, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France Laurent Blanc et la presque totalité de la sélection championne du monde, soit 23 joueurs, se sont retrouvés derrière leur capitaine Didier Deschamps, sous la direction d'Aimé Jacquet et de son adjoint d'alors Roger Lemerre.

Les champions du monde 1998 n'ont pas déçu malgré le poids des ans, en s'imposant 4 à 2 contre la sélection européenne rassemblant notamment Dominique Casagrande, Michael Landreau, Sonny Anderson, Lubomir Moravcik et Edgar Davids. Le score avait été ouvert par l'«Européen» Pierre Van Hooijdon (22), Trezeguet égalisant (36) et Bernard Diomède marquant le deuxième but des Français (45). Rui Barros égalisait (76) pour la sélection avant que Trezeguet ne réalise le doublé (87), Vincent Candela se chargeant de conclure (88).

À la mi-temps, un chèque de près de 400 000 euros a été remis à la Fondation de France par Didier Deschamps, président de l'association France 98, afin qu'elle mette en œuvre des projets au profit des sinistrés. La tempête Xynthia a fait 47 morts les 27 et 28 février dans l'ouest de la France, principalement en Vendée et Charente-Maritime. Les inondations du Var, consécutives à des pluies torrentielles, ont fait 23 morts et deux disparus les 15 et 16 juin.