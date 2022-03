Coup de boule contre Materazzi : Zidane préfère «mourir» plutôt que demander pardon

Zinédine Zidane, dont le dernier match de foot s'est conclu par une exclusion contre l'Italie en finale du Mondial-2006, a redit qu'il ne demanderait «jamais» la rédemption de l'Italien.

«Je demande pardon au football, aux supporteurs, à l'équipe... Après le match (perdu face aux Italiens en Allemagne), je suis entré dans le vestiaire et je leur ai dit: 'Pardonnez-moi. Cela ne change rien mais je vous demande pardon'. Mais à lui (Materazzi) je ne peux pas. Jamais, jamais... Ce serait me déshonorer... Je préfère mourir», affirme l'ancien capitaine de l'équipe de France dans les colonnes du quotidien espagnol El Pais .

«Sur un terrain, il se passe beaucoup de choses. Ca m'est arrivé très souvent. Mais là je n'ai pas pu me contenir, explique Zidane. Parce qu'en plus... Ce n'est pas une excuse. Mais ma mère était malade. Elle était à l'hôpital. Les gens ne le savaient pas. Mais c'était un mauvais moment. Plus d'une fois ils ont insulté ma mère et je n'ai rien dit. Mais là...».