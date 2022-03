ZigBee, le sans-fil qui gère votre univers domestique

Cette nouvelle puce permet de faire transiter l’information sur des appareils très différents.

Après le wi-fi et le Bluetooth, le monde des communications sans fil s’enrichit avec le ZigBee. Cette nouvelle technologie permet de relier entre eux jusqu’à 65 000 appareils. Lampes, compteur électrique, ordinateur portable, frigo, radiateur, chaque objet peut être à la fois serveur et relais de l’information.

ZigBee a aussi l’avantage de consommer très peu d’énergie, et la puissance de certains relais est cent fois plus faible que le wi-fi, souligne Sciences et Avenir. Le débit est lui aussi cent fois plus faible. Ce qui rend cette puce inefficace pour le transfert de la vidéo.