Football : Zlatan a encore marqué l’histoire

L’attaquant suédois a inscrit un doublé et offert une passe décisive lors de la victoire capitale dans la course à l’Europe de l’AC Milan à Gênes face à la Sampdoria (1-4). Le voilà détenteur d’un record unique.

C’est lors d’une convaincante victoire à l’extérieur face à la Sampdoria que Milan a définitivement validé son ticket pour la compétition européenne. Et le vétéran suédois y est pour beaucoup. C’est lui qui a ouvert la marque après quelques minutes de jeu avant d’offrir le 1-2 à Calhanoglu et inscrire lui-même le 1-3 dans la foulée.

En 17 matches de championnat, il a désormais fait trembler neuf fois les filets et distribué cinq passes décisives. Grâce à ce doublé inscrit lors de la 37e journée de championnat, il est même devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire au moins 50 buts en Serie A pour les deux clubs de Milan: 57 pour l’Inter et désormais 50 pour l’AC. Contre la «Samp» il a même battu un autre record. Son 0-1 a été inscrit après 3’22’’, ce qui constitue sa réussite la plus rapide dans le championnat transalpin.