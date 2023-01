Sport: Les conseils de Zlatan pour être au top de sa forme

Le footballeur suédois de 41 ans donne quatre conseils pour être au top de sa forme. H&M Move

À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic est l’un des rares footballeurs à ne pas être à la retraite. À l’occasion de la sortie de la collection de vêtements de sport «Empower» de H&M Move le 12 janvier dernier, dont il est l’une des égéries, le joueur de l’AC Milan, blessé cette saison, a révélé à l’édition britannique du magazine «GQ» ses secrets pour garder la forme.

1. Bouger autant que possible

De son propre aveu, Zlatan Ibrahimovic a beaucoup de peine à rester inactif. «La motivation n’est pas un problème pour moi, car j’aime être en mouvement et repousser mes limites. Cela me rend heureux, me fait me sentir bien et vivant.» Pour se mettre à bouger en douceur, le footballeur suédois conseille de commencer par changer ses habitudes au quotidien, en prenant les escaliers plutôt que l’ascenseur, par exemple.

2. Miser sur le yoga

Sa pratique régulière du yoga, Zlatan Ibrahimovic la doit à sa blessure au genou, dont il a été opéré en mai 2022. Une pratique plus lente à laquelle il n’était pas habitué, mais dont il a su tirer des bénéfices aussi bien physiques que mentaux. «J’ai davantage l’habitude des sports de contact et de faire des mouvements rapides, explique-t-il à «GQ». Le yoga, c’est tout le contraire, c’était donc un nouveau défi pour moi, et je l’ai trouvé vraiment positif. J’ai dû apprendre à me calmer, à bouger lentement, différemment et à me concentrer.»

3. Cultiver son esprit de compétition

Ne pas se contenter de ce que l’on a, chercher à aller toujours plus loin. Cette envie de se dépasser constamment est le carburant du sportif suédois. «Je suis très compétitif et ne refuse jamais un défi. Plus il est extrême, mieux c’est. Mon désir continu de jouer vient de cette incapacité à abandonner, associée au désir d’être un modèle pour les jeunes joueurs de mon équipe et les enfants en général», raconte-t-il.

4. Soigner son alimentation