Cinéma français : Zlatan Ibrahimovic éblouissant dans le nouveau «Astérix et Obélix»

Après Christian Clavier, Clovis Cornillac et Edouard Baer, c'est au tour de Guillaume Canet de se glisser dans le costume d'Astérix pour «Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu» dont il est également le réalisateur. C'est Gilles Lellouche qui saute dans les braies d'Obélix, une première, le rôle ayant jusqu'ici toujours été tenu par Gérard Dépardieu. Vincent Cassel joue César et Marion Cotillard est Cléopâtre. On retrouve également un certain… Zlatan Ibrahimovic dans le rôle d'Antivirus, visiblement très désireux de démontrer sa force à César.