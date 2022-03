Paris Saint-Germain : Zlatan Ibrahimovic fait la gueule

Premiers signes de nervosité et de mécontentement pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant du Paris Saint-Germain ferait la gueule à tout le monde, depuis dimanche soir.

Fâché, déçu et frustré. Zlatan Ibrahimovic tire la tronche.

Après le Classique de dimanche (2-2), le géant suédois l’avait mauvaise et l’aurait fait sentir à tout le monde. D’abord, il a filé tête baissée, sans un regard pour les journalistes postés dans la zone mixte. En cause, un ressentiment envers certains de ses coéquipiers, qui n'auraient pas évolué au niveau escompté.