Cinéma : Zoe Saldana, la Pocahontas des temps modernes

Elle incarne Neytiri dans le film événement «Avatar», sur les écrans le 16 décembre. Une fresque sur une planète imaginaire où un humain va tomber amoureux d’une belle créature.

C’est une beauté toute exotique, fruit d’un mélange entre un père portoricain et une mère dominicaine. Et pourtant ce charme tout terrestre a su prendre son envol grâce à la science fiction. L’héroïne de «Star Trek» joue désormais les amoureuses transies dans «Avatar» de James Cameron.

Un film qui a nécessité 10 ans de travail et un budget de 300 millions de dollars. Ou l’histoire d’une bande d’humains venus piller les ressources de la mystérieuse planète Pandora. Et pour ce faire, ils prennent l’aspect des autochtones, les Na’vi, des créatures bleues de plus de trois mètres de haut. Jake Sully, un Marine tétraplégique, en exploration sur la planète mystérieuse va rapidement tomber amoureux de Neytiri et passer dans le camp adverse.