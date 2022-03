«Zohra a été une heureuse surprise»

Rachida Dati a accepté de dévoiler un peu de sa vie personnelle dans l’émission «Vie privée, vie publique» lundi soir sur France 3. Sa fille a été l'un des sujets abordés…

Malgré les attentes des téléspectateurs, la ministre françaisz de la Justice n'a pas révélé le nom du père de la petite Zohra. Et ce, en dépit des assauts répétés de Mireille Dumas, l'animatrice de l'émission.

Rachida Dati a ainsi dévoilé qu’il était «important» pour elle d’avoir un enfant et qu’elle ne «s’attendait pas» puisque «la vie parfois vous indique que c’est pas possible, c’est difficile». La Garde des Sceaux parle donc de la naissance de Zohra comme d’une «arrivée providentielle» et d’une «heureuse surprise».