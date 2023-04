Concert au Luxembourg: Zola a assuré son set devant sa très jeune «famille»

L'essentiel/Vincent Lescaut

«Diamant du bled», le troisième album de Zola, a connu une sortie monstrueuse le mois dernier en terme d'écoutes et de ventes. Vendredi soir, 6 000 spectateurs s'étaient rassemblés dans la grande salle de la Rockhal pour voir le Francilien, de 23 ans, nouveaux phénomène du rap français. La marée humaine, à qui Aurélien N'Zuzi Zola s'est adressé en l'appelant «la famille», était composée d'adolescents, filles et garçons, et de très jeunes adultes. Téléphones portables religieusement levés, ils se tenaient prêts à nourrir leurs réseaux sociaux.

Comme son jeune public, Zola avait soigné sa mise, choisissant pour l'occasion un survêtement rouge à strass. Le set aussi était simple et efficace. Tandis qu'un DJ officiait dans l'ombre, Zola chantait avec un backeur qui faisait également office de chauffeur de salle. Une batterie de spots créaient des effets lumineux tirés au cordeau et une ambiance colorée changeant au gré des morceaux. Zola joue en effet sur une partition assez large, trap, jersey, drill relevée d'une pointe de house et de zumba.

Ce soir là, il aura joué quelques morceaux de ses précédents albums «Cicatrices» et «Survie» mais ce sont de nouveaux titres comme «Nochey», «Cœur de ice», «Envie7vie» et «Toute la journée» qui ont remporté la plus grande adhésion des spectateurs vendredi. Après une heure de set proprement mené, Zola a donné rendez-vous à son public pour un show case au Lenox Club à Luxembourg, plus tard dans la soirée.