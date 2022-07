Indicateur : Zone euro : l'inflation pulvérise un nouveau record en juin à 8,6%

Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en juin, à 8,6% sur un an, a annoncé Eurostat, vendredi, alors que la guerre en Ukraine attise une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

L'inflation avait atteint 7,4% en avril et 8,1% en mai pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. Ces chiffres sont les plus élevés enregistrés par l'office européen des statistiques, depuis le début de la publication de l'indicateur, en janvier 1997.

Le secteur de l'énergie le plus durement touché

Cette perspective a fait resurgir le risque d'une crise de la dette en zone euro, avec des écarts croissants entre les taux d'intérêts demandés aux États du Nord et à ceux du Sud de l'Europe pour emprunter et financer leurs déficits. La BCE ira «aussi loin que nécessaire» pour lutter contre l'inflation «excessivement élevée» et qui devrait le rester «pendant un certain temps encore» en zone euro, a prévenu mardi la présidente de l'institution, Christine Lagarde.