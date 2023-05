Grand moment de solitude pour un sénateur sur Zoom

On se croirait presque revenu il y a trois ans en arrière, lorsque le télétravail régnait en maître en pleine pandémie. À cette époque-là, les gens apprivoisaient tant bien que mal les séances en visioconférence, ce qui donnait régulièrement lieu à des ratages et autres grands moments de malaise. Force est de constater que les réunions à distance continuent de faire des dégâts, et ce n’est pas Calvin Bahr qui dira le contraire. Lundi, le sénateur américain élu dans le Minnesota participait à un scrutin organisé dans une commission.