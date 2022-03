Chat maltraité : «Zouma a été très malade, il doit penser au foot»

Le manager de West Ham, David Moyes Kurt Zouma, au cœur d'un scandale la semaine dernière après la diffusion d'une vidéo où il maltraitait son chat, allait «mieux».

Le 8 février, une vidéo diffusée sur Snapchat et que le tabloid The Sun a relayée, montrait le joueur de 27 ans poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal était dans les bras d'un enfant et qu'on entendait des rires en arrière-plan.