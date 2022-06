Tennis : Zverev s'est fait opérer de la cheville après sa blessure à Roland-Garros

Alexander Zverev a été opéré des ligaments déchirés de la cheville droite, après sa sortie douloureuse des demi-finales de Roland-Garros.

«Je ferai tout pour revenir plus fort que jamais!»

«Pour reprendre la compétition le plus rapidement possible, pour assurer la bonne cicatrisation de tous les ligaments et retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix», dit-il. Fort de ses cinq trophées Masters et de deux finales ATP, Zverev attend toujours un premier titre en Grand Chelem.