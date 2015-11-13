DE
Français (FR)
Deutsch (DE)
News
Video
Radio
Entdecken
Profil
Alle
Community
Musik
Filme & Serien
Community
Tausende Euro wert
Liegt bei Dir ein Handy-Schatz in der Schublade?
0
0
0
Gewitter am Montag
Leser hält Blitzeinschläge über Luxemburg fest
0
4
0
Fußball/Luxemburg
Maxime ist der Champion des «L'essentiel»-WM-Tippspiels
0
4
0
«L'essentiel»-Leser
Urlauber berichten von den Bränden nahe Bordeaux
0
9
0
Luxemburg
«Ich dachte, es sei einfacher, einen Ferienjob zu finden»
0
0
0
Luxemburg
Familien weichen wegen Flugticketpreisen aufs Auto aus
5
17
1
Maut in Belgien
Geplante Vignette entfacht Debatte unter Grenzgängern
17
79
3
+ Diashow
RFM SOMNII
L'essentiel-Gewinner feiern unvergessliches Festival in Portugal
0
19
0
Festival am Strand
Beim RFM SOMNII in Portugal feiert gefühlt halb Luxemburg
0
10
2
RFM SOMNII
Diese Glückspilze starten mit L'essentiel ins Festival-Abenteuer
0
4
0
Luxemburg
Verbraucher wechseln zu selten den Energieanbieter
5
8
0
Luxemburg
Wer profitiert am meisten von der neuen Indextranche?
7
35
1
Richtig oder falsch?
Acht Hitzemythen im Check – Welche stimmen und was ist Unsinn?
0
0
0
Déi Lénk
Hitzewelle – Braucht Luxemburg einen Arbeitsstopp?
3
19
2
Heiß bis giftig
Diese Sommer-Gefahren drohen Deinem Hund
0
1
1
+ Diashow
Leserfotos
Mond und Venus sorgten für seltenes Spektakel am Himmel
1
14
7
+ Diashow
Europa-Tour
Berühmter Goodyear-Zeppelin fliegt über Luxemburg
1
22
9
Vier helle Sekunden
Spektakulärer Feuerball rast über Luxemburg hinweg
0
92
12
Luxemburg
Deine Meinung zählt – Reichen Familienhilfen noch aus?
0
28
0
+ Diashow
Luxemburg
Idyllische Toiletten sollen Sauberkeit in CFL-Zügen verbessern
0
32
0
Partnerschaft
Stein oder Stern – Welche Rolle spielst Du in Deiner Beziehung?
0
2
0
«L'essentiel»-Leser
Community diskutiert – Wie viel zahlt Ihr fürs Tanken?
0
32
0
Luxemburg
Hohe Spritpreise zwingen Pendler zum Umdenken – wenn es geht
12
39
0
Optische Täuschung
Wie viele lilafarbene Punkte siehst Du hier?
0
2
0
Absurde Kombinationen
Wenn Aprilscherz-Food plötzlich wirklich im Kühlregal liegt
0
4
0
Mehr als Routine
Teste Deine Beziehung mit diesen Fragen
0
0
0
Hochzeit
Diese fünf Trends bestimmen die Brautmode 2026
0
11
0
Veranstaltung
Universität Luxemburg lädt zum Tag der offenen Tür ein
0
5
3
Analyse in Luxemburg
16- bis 29-Jährige sehen ihre Freunde immer seltener
0
7
3
Luxemburg
Was Brezeln mit Solidarität und Tradition am Hut haben
1
5
0
KI-Chatbots
Es gibt nicht nur ChatGPT – neun Alternativen für Dich
0
26
21
Red Flag oder süß
Diese sieben ungesunden Beziehungsmuster werden oft romantisiert
0
27
3
Stromfresser
Eine dicke Eisschicht im Tiefkühler? So wirst Du sie los
0
4
7
11. Februar
Tag des Notrufs – Das sollte jeder über die 112 wissen
0
5
1
Luxemburg
Liebe auf den ersten Zug? Brettspiele bringen Singles zusammen
1
20
4
Tradition
Luxemburg feiert chinesisches Neujahrsfest mit Drachenparade
0
17
7
Luxemburg/Schweiz
Sie genießen ihren Skiurlaub dank «L'essentiel»
0
0
3
Luxemburg
Geek Floumaart bringt Fans und Sammler zusammen
0
2
1
Luxemburg
Schlussverkauf läuft unter der Woche entspannter
0
0
0
Freizeit
So holst Du 2026 das Maximum aus Deinen Urlaubstagen
0
1
11
Luxemburg
Neues Jahr, neue Regeln – Das kommt 2026 auf Dich zu
1
24
12
Jahresrückblick
Diese Artikel haben Euch dieses Jahr am meisten interessiert
1
2
0
Brief an die Redaktion
Wenn Eure Worte uns direkt ins Herz treffen
0
3
0
Drama an Heiligabend
Warum es an Weihnachten so oft knallt – und wie Du es verhinderst
1
4
4
Liebe
Diese 25 Dinge machen Deine Beziehung sofort besser
0
0
8
Community
Großes Fest oder kleines Essen? Wie feierst Du das Fest?
0
1
2
Reise gewonnen
Michel und Virginie fahren dank «L’essentiel» in den Skiurlaub
0
8
0
Jahresrückblick
Plötzlich alt? So bestimmt Spotify Dein «Listening Age»
0
5
1
Luxemburg
Kleeschen statt Weihnachten? So feiern Familien den Dezember
1
1
0
Humorvolle Pädagogik
Kampagne wirbt für Ordnung in den «L’essentiel»-Verteilerboxen
0
2
0
+ Video
Grüne Botschaft
Die #BamChallenge erobert Luxemburg im Sturm
0
20
5
Luxemburg
Schnee, Glatteis, Bußgelder – Das musst Du jetzt wissen
4
37
14
MyMicrobusiness
Verhilf Deinem Favoriten zu einer «L'essentiel»-Werbekampagne
0
10
3
13. November 2015
Zehn Jahre nach dem Terror in Paris – Die Erinnerungen bleiben
1
3
0
MyMicrobusiness
Das sind die Finalisten vom «MyMicrobusiness»-Wettbewerb
0
0
0
L'essentiel
Elena sichert sich neues Auto durch Gewinnspiel
1
7
0
Öfter als gedacht?
So oft musst Du den Waschmaschinen-Filter wirklich reinigen
1
14
5
Eifersucht und Regeln
An diesen sechs Fehlern scheitern offene Beziehungen
0
1
3
Selbstbestimmt
Dauersingle? So findest Du zurück ins Dating-Glück
1
7
2
Ruhe finden
Diese Tipps stoppen Dein Gedankenkarussell
0
11
15
Psychologie
Mit diesen Tipps trainierst Du Dein Selbstbewusstsein
0
7
1
Einfache Ideen
Das sind die angesagtesten Halloween-Kostüme 2025
0
11
2
Herbstzeit
Diese sieben Heizfehler kosten richtig Geld
0
62
13
Luxemburg
Kinnekswiss wird Bühne für performative Männlichkeit
0
8
1
Sportpsychologie
Welcher Sport passt wirklich zu Deiner Persönlichkeit?
0
0
0
Fotostrecke
Luxemburg-Stadt
Sammler und Musikfans strömen zur Vinylbörse
0
7
1
Für Deine Psyche
Darum solltest Du einen «unsichtbaren Tag» einlegen
0
5
3
Porta Santa
Pizza Hawaii erhält im Vatikan Absolution
0
5
3
Quiz
Wie gut kennst Du unseren neuen Großherzog Guillaume?
0
5
5
+ Diashow
Luxemburg
Fond-de-Gras wird zur Bühne für fantasievolle Steampunk-Mode
0
10
4
«L'essentiel»-Gewinnspiel
«Ein Fahrgast hat für mich abgehoben, um das iPhone zu gewinnen»
0
17
1
Persönlichkeitstest
Welcher Baum wärst Du? Mach den Test und finde es heraus
0
8
9
Entscheidungen fällen
Konflikte in der Partnerschaft? Dieser einfache Trick hilft
0
9
2
Fotostrecke
Himmelsspektakel
«L'essentiel»-Leser haben den Blutmond festgehalten
0
7
6
Shopping-Falle
Warum wir Versandkosten als Verlust empfinden
0
4
0
Blutmond
So kannst Du die Mondfinsternis über Luxemburg erleben
0
11
22
Herbstanfang
Das solltest Du im September in Deinem Garten erledigen
0
8
2
Fotostrecke
Urlaub-Schnappschüsse
Unsere Leser sind einmal um den Globus gereist
0
1
1
Fußball
Welches Serie-A-Trikot gefällt Dir am besten?
0
1
0
Fußball/Frankreich
Welches Trikot ist Dein Favorit in der Ligue 1?
0
1
0
Persönlichkeitstest
Welche Katzenrasse passt am besten zu Deinem Charakter?
2
97
26
Plüschtiere
Labubu-Fieber erreicht auch Luxemburg
0
26
5
«Bayernkurve»
Thomas aus Troyes hält eine Schueberfouer-Tradition lebendig
0
28
4
+ Diashow
Luxemburg
Das Düdelinger Freibad lockt zahlreiche Besucher an
0
13
1
Ärgerlich
Etwas im Flugzeug vergessen? Deshalb kannst Du nicht zurück
0
4
0
Verkehrssicherheit
Die Gurtpflicht feiert ihr 50. Jubiläum in Luxemburg
0
10
0
+ Diashow
Luxemburg
Der zweite Festivaltag läuft – e-Lake tanzt heute elektronisch
0
17
7
Fotostrecke
Luxemburg
Am Samstag steht das e-Lake-Festival ganz im Zeichen der elektronischen Musik
0
1
0
+ Diashow
Luxemburg
Das e-Lake startet mit Sonne und bester Stimmung
0
20
5
Ferien-Knigge
Nervensäge oder Vorzeige-Tourist? Dein Verhalten entlarvt Dich
0
3
0
Luxemburg
Wenn ChatGPT zum digitalen Seelentröster wird
0
16
8
Verträge und Testamente
Notare in Luxemburg spüren neuen Ehetrend
0
25
10
Kamera läuft?
Forscher wollen Deine Katzenvideos für die Wissenschaft
0
9
9
Verboten
Dein Sextoy könnte Dich im Urlaub ins Gefängnis bringen
0
7
4
Quiz
Was weißt Du wirklich über Luxemburgs Monarchie?
0
67
4
Senningerberg
So umgehst Du den 80-Euro-Tagestarif am P+R Héienhaff
8
50
21
Schädlinge
Mit diesen Tricks wirst Du Trauermücken los
1
7
4
Fiese Funkstille
Lesebestätigungen machen Dich verrückt? Das sagt es über Dich aus
1
1
0
Kollektivurlaub
Düdelinger Familie hält seit 20 Jahren an Portugal-Reise fest
1
64
13
Optische Illusion
Siehst du den Mann mit Schnurrbart? Die Uhrzeit entscheidet
0
9
6
News
Video
Radio
Profil