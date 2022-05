Edita SA : Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen Ihnen als Nutzerin oder Nutzer und der Edita SA (nachfolgend auch "wir") als Anbieter für von uns zur Verfügung gestellte Produkt- und Dienstleistungsangebote, insbesondere betreffend unsere Print- und Onlineangebote sowie mobilen Applikationen (nachfolgend "Produkte" und betreffend Onlineangebote auf Webseiten sowie mobilen Applikationen auch "digitale Angebote").

Urheber- und andere Immaterialgüterrechte

Nutzung von Produkten

Registrierung als Nutzerin oder Nutzer und Ihre Sorgfaltspflichten

Von Ihnen auf unseren digitalen Angeboten erstellte Inhalte

Unsere digitalen Angebote können interaktive Funktionen (Foren, Blogs etc.) zur Verfügung stellen, welche es Ihnen erlauben, sie mit uns und anderen Nutzern über die Produkte (Texte, Fotos etc.) auszutauschen und Kommentare oder andere Mitteilungen zu machen (nachfolgend "Beiträge"). Ihre Beiträge werden von uns nicht (systematisch) auf ihren Inhalt geprüft. Wir behalten uns aber ausdrücklich vor, nach unserem ausschließlichen und freien Ermessen Beiträge zu löschen, zu verschieben oder zu ändern und Ihren Zugriff auf interaktive Funktionen zu sperren.

Leserreporter-/Community-Beiträge

Datenschutz

Haftung

Unsere Haftung (einschließlich für unsere verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen) ist in jedem Fall auf vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzungen vertraglicher und außervertraglicher Pflichten beschränkt, welche wir zu verantworten haben und uns nachgewiesen worden sind. Soweit rechtlich zulässig, ist unsere Haftung jeweils auf jenen Betrag beschränkt, welchen wir Ihnen für den Bezug der entsprechenden kostenpflichtigen Produkte in Rechnung gestellt haben. Unsere Haftung für Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

Übrige Bestimmungen

Sollten wir es versäumen, unsere Rechte gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geltend zu machen, gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung unserer diesbezüglichen Rechte und Ansprüche. Sollten einzelne in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen für unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so hindert dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine neue Bestimmung, die in ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkung der unwirksamen entspricht.