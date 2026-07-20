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The Economist
Wirtschaft
Unbefristeter Streik
Luxair warnt vor Verspätungen bei Barcelona-Flügen
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Künstliche Intelligenz
ChatGPT hebt Limit für Gratis-Nutzer auf – das ändert sich bald
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Sonnenfinsternis bringt Millionen ein – Balkonplätze für 700 Euro
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Mobilitätsministerium meldet unbefugten Zugriff auf mconcept.lu
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Deutschlands Exporte klettern im Juni auf Rekordwert
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Gerichtsurteil
Meta soll 567 Millionen Dollar in Fonds für Kinder zahlen
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Besorgnis in Luxemburg
Atomkraftwerk Cattenom strebt zwei neue Reaktoren an
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Passagiere verärgert
Jetstar verlangt künftig Gebühr fürs Gepäckfach
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Kartellamt bestraft Absprachen bei Straßenreparaturen
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Verbindlichkeit gefordert
Arbeitsschutz bis Wohnen – Ärzte dringen auf EU-Hitze-Maßnahmen
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Syrien und Libanon
Israel vernichtet mit Glyphosat Ernten in Nachbarländern
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Regierung lehnt Sonderregeln für Vereinskonten ab
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Indextranche rückt wohl auf 2027
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Berufseinstieg
Warum Leidenschaft kein Karriereplan ist
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Spitzenrestaurant Noma öffnet nach Redzepi-Skandal wieder
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Frankreichs Atlantikküste wirbt um Rückkehr der Touristen
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Rhein erreicht an mehreren Orten Rekordtiefststände
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SpaceX schreibt trotz Rekordumsatz weiter Verluste
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Depressionen sind häufigster Grund für Krankschreibungen
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Stimmung der Verbraucher hellt sich leicht auf
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Resozialisierung am Strand – Häftlinge werden zu Bademeistern
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Luxemburgs Winzer erwarten frühere Weinlese
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KI-Start-up verspricht Bewerbungsgespräch gegen Firmen-Tattoo
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Kleinster 737-Max-Jet von Boeing offiziell zugelassen
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Warum Luxemburg bald Kraftstoffreserven anzapfen könnte
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Truth Social verkauft Vorabzugang zu börsensensiblen Trump-Posts
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USA helfen Japan beim Stützen des Yen
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César bringt Motorräder und luxemburgische Gerichte nach Portugal
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Warum Rentner mit hoher Rente länger leben
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Big-Four-Unternehmen in Luxemburg bauen Personal ab
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Preise der Ölkonzerne im Visier – diese ziehen vor Gericht
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Inflation springt nach Tankrabatt-Ende auf 2,8 Prozent
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Deutsche Bahn erzielt trotz Verspätungen Gewinn
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Eine Eins fürs Bemühen
Indiens Gen-Z-Demonstranten fordern eine angemessene Ausbildung
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BMW-Gewinn bricht um 35 Prozent ein
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Fed-Leitzins bleibt zum vierten Mal in Folge unverändert
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USA planen Einfuhrverbot für ausländische Roboter
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Zypern will ab 2028 Erdgas für Europa liefern
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OBGL warnt vor zunehmender Gewalt im öffentlichen Verkehr
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Luxemburg könnte Sitz der neuen Verteidigungsbank werden
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Mietstreit reißt Ampler Bikes in die Insolvenz
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EU-Bürger dürfen über Aussehen neuer Euro-Banknoten entscheiden
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Deutscher Batteriehersteller Varta meldet Insolvenz an
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EU-Kommission bewertet neue US-Zölle positiv
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Hausmieten erreichen mit über 3600 Euro neues Quartalshoch
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Indorama schließt Standort Steinfort – Sozialplan unterzeichnet
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Geheimnisvolle Milliardenerbin überrascht mit beruflichem Rückzug
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Storch oder Operndiva? So könnten die neuen Euro-Noten aussehen
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